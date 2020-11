Últimos dias do projeto Todo Dia Tem Arte com muito teatro de bonecos e oficina de desenho com artista plástico

Últimos dias do projeto Todo Dia Tem Arte com muito teatro de...

No domingo, dia 29, tem a 3ª Mostra de Teatro Lambe-lambe no Youtube.

No final de semana dos dias 28 e 29, as ações do projeto Arte Por Toda a Parte seguem com a proposta de levar a arte bonequeira para a comunidade. No sábado é a vez de Fernanda Ghesla fazer a contação do conto “Uma aventura histórica”. O objetivo dessa atividade, segundo Daiene Cliquet, é estimular a imaginação, criatividade e valorização da natureza. No domingo terá apresentação do espetáculo de bonecos “A Lenda do Boi Bumbá”. Além disso, o grupo preparou a 3ª Mostra de Teatro Lambe-lambe com espetáculos de seis Estados do Brasil.

Para encerrar o projeto on-line, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, a ação do projeto será uma percepção ambiental, períodos manhã e tarde, com o artista plástico Jorge Hermann. A proposta é uma oficina de desenho de paisagem. O workshop ilustrado e as orientações para as percepções ambientais serão por meio da plataforma Google Meet. A inscrição pode ser feita pelo e-mail: [email protected], as vagas são limitadas.

O projeto Todo Dia Tem Arte faz parte do edital Arte por Toda Parte, da Prefeitura Municipal de Gramado, por meio da Secretaria da Cultura, com financiamento do Pró-Cultura RS FAC.

Daiene Cliquet faz oficina de costura na internet

Atividade faz parte do projeto Todo Dia Tem Arte, contemplado pela Prefeitura de Gramado

As oficinas do projeto Todo Dia Tem Arte, contemplado pelo edital Arte por Toda Parte, da Prefeitura Municipal de Gramado, por meio da Secretaria da Cultura, com financiamento do Pró-Cultura RS FAC, seguem nesta semana.

As atividades práticas na internet são lançadas diariamente no Youtube e ficam salvas para consultas posteriores. Na segunda, Daiene Cliquet ensinou a fazer boneca de pano, nesta terça, dia 24, aprenda a fazer jogo americano. A confecção de fantoches será na quarta, dia 25, pintura de falso Crochet na quinta, dia 26, e falso bordado richelieu na sexta, dia 27. As aulas estão disponíveis no canal do Youtube do grupo (link para acesso: bit.ly/35DZKjt).