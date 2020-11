Florestal Alimentos abrirá loja no Alpen Park

Continua depois da publicidade

Florestal Alimentos inaugura segunda loja de doces exclusiva na Serra Gaúcha e sua 4ª loja própria de chocolates da marca Planalto

No próximo dia 27 de novembro, quinze dias após abrir as portas da Florestal Candies em Gramado, sua primeira loja de doces exclusiva, a empresa inaugura a segunda loja com o mesmo nome e a 4ª loja própria da marca Planalto, estas, localizadas no Alpen Park em Canela-RS.

Uma parceria que já vem sendo cuidadosamente planejada junto ao Alpen Park e a Florestal Alimentos, já que as duas marcas tem o mesmo objetivo, proporcionar momentos de alegria e encanto aos seus clientes e consumidores. E com este objetivo somado ao lançamento da Vila Alpina, surgiu a oportunidade de estreitar os laços e oferecer ao representativo público do parque todo o encanto e doçura da Florestal Candies e Chocolates Planalto.

A nova loja Florestal Candies recebe a mesma temática de um mundo lúdico, repleto de cores, sabores e aromas, assim como a última loja inaugurada no Centro de Gramado, representados em um belíssimo projeto arquitetônico e em seus deliciosos pirulitos, balas, caramelos, chicles, drops, marhsmallows e muitos outros doces dos mais variados tamanhos, formatos e sabores.

Além de produtos exclusivos, como pirulitos gigantes e marshmallows em metro, diferentes tipos de embalagens entre pacotes e potes especiais, com comercialização somente nas lojas da Florestal Candies, a casa ainda conta com uma grande variedade de produtos para venda a granel, com marcas tradicionais como Balinha do Coração, Brazilian Coffee, Flópi e Zollé.

Já a nova loja de chocolates da Planalto foi concebida a partir do projeto já apresentado na Loja Conceito, inaugurada em 2019, na Av. Borges de Medeiros, 2808 em Gramado. Padrão que também é seguido para a linha de franquias da empresa.

Assim, a marca posicionada como artesanal premium, que se tornou referência em chocolates de alta qualidade, preparou um ambiente agradável e acolhedor, oferecendo cafés, gelatos e toda a linha de chocolates caseiros da marca Planalto.

Destacando que atualmente essa linha dispõe de tabletes, bombons com recheios cremosos e líquidos, trufas, drágeas, gelatos e muitas outras variações e formatos, dispostas em sofisticadas e atraentes embalagens sempre prontas para presentear.

Para a semana de inauguração a Florestal Candies e Chocolates Planalto prepararam irresistíveis promoções e ações, com distribuição de doces, balões personalizados e a presença dos mascotes Urso Flópi da Florestal e Camponesa da Planalto.

Venha saborear os mais deliciosos chocolates e doces e viver momentos de alegria na Florestal Candies e Chocolates Planalto no Alpen Parke em Canela!