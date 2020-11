Jakson Follmann para palestra gratuita sobre protagonismo no Senac

Continua depois da publicidade

O encontro acontece no dia 1º de dezembro no canal do YouTube do Senac-RS



No dia 1º de dezembro, as Faculdades Senac trazem o embaixador do Chapecoense, speaker, músico e cantor, Jakson Follmann, para falar sobre mudança de vida, protagonismo e carreira. O evento, on-line e gratuito, faz parte do encontro “Seja Protagonista” e acontece no YouTube do Senac-RS, às 19h.



Durante o encontro, o gaúcho de Alecrim irá compartilhar com o público sua trajetória após a saída do time Chapecoense, quando teve que se reinventar. Além de atuar como embaixador do clube catarinense, e ser pai do Joaquim, Follmann também se dedica a passar uma mensagem de superação, alegria e otimismo. A música sempre foi uma aliada e companheira, sendo essencial para as suas superações e é onde está, atualmente, trabalhando em um novo projeto.



O evento também conta com o painel “Construindo Carreiras”, com alunos e ex-alunos das Faculdades Senac de Pelotas e Porto Alegre, que em um bate-papo irão falar sobre suas experiências a partir dos aprendizados adquiridos em sala de aula e a vivência no mercado de trabalho. Entre os convidados, estão: Ana Paula Bohn, Andreza Rocha, Michel de la Rocha e Eduardo Prestes da Costa.



Inscrições e mais informações sobre o evento podem ser adquiridas no site https://www.senacrs.com.br/sejaprotagonista.