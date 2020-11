Casal de Gramado morre em acidente na BR-290 (FreeWay)

Continua depois da publicidade

A Polícia Rodoviária Federal informou que um veículo Honda CRV, com placas de Gramado, é um dos envolvidos no acidente que vitimou três pessoas no Km 10 da BR-290, a Freeway.

O acidente ocorreu por volta das 11h30. Em avaliação inicial, há suspeitas que o caminhão de gás, com placas de Criciúma/SC, que trafegava no sentido litoral-capital, perdeu o controle, cruzando o canteiro central e colidindo frontalmente contra o Honda/CRV que trafegava no sentido capital-litoral.

Os dois tripulantes do veículo morreram na hora. O condutor do caminhão também faleceu.

O casal Vinicius Zorzanello e Adriana Koetz Zorzanello, era ocupante do carro, um cachorro que estava no veículo também morreu.

A terceira vítima, condutor do caminhão, foi identificado como Antônio Colombo, 64 anos, e era motorista de uma empresa de gás de Criciúma (SC) e levava os botijões vazios para recarga em Canoas.

Foto: Reprodução

Informações: odiario.net