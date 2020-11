Canela – Quatro homens são presos roubando telhas

Continua depois da publicidade

Na manhã de quinta-feira (26), por volta das 11h30, a Brigada Militar de Canela foi acionada na Rua Dona Carlinda, área central, sobre um furto em um prédio. Conforme comunicante, quatro homens estavam carregando uma camionete, com reboque, com telhas, retiradas de no prédio abandonado.



A guarnição foi local e constatou o fato, flagrando os homens no momento que estavam carregando o veículo, que tinha placas de São Francisco de Paula. Em contato com o responsável pelo prédio, este informou que ninguém estava autorizado a tirar nada do local.



Os quatro indivíduos foram identificados: dois de 37 anos, um com antecedentes por crimes contra a flora, outro por furtos, roubo, posse e tráfico de drogas; o terceiro de 39 anos, antecedentes por estelionato, furto, roubo, porte ilegal arma de fogo, receptação e extorsão, e o quarto de 47 anos, com antecedente por receptação,



Eles foram presos e encaminhados a delegacia onde foi registrada a ocorrência.

Foto: Reprodução/1º BPAT