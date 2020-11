Marcelo Savi cumpre agenda intensa como prefeito em exercício

Continua depois da publicidade A frente da Prefeitura de Canela no dia de hoje (24), o presidente da Câmara de Vereadores Marcelo Savi cumpriu uma agenda intensa de compromissos como prefeito em exercício. Vistorias de obras e serviços e visitas a secretarias e departamentos fizeram parte da rotina diferente de vereador. O primeiro compromisso de Savi foi conversar com o responsável do Departamento de Licitações e Compras, Pedro Schutz, para saber sobre o edital de concorrência pública com a finalidade de alienação por meio de permuta de imóveis do Município em troca da construção da nova EMEI Adalberto Wortmann (Tio Beto), no bairro Canelinha. Segundo Pedro, o edital deve ser publicado novamente, pois não houve interessados no certame anterior.“Pedi informação sobre este processo porque sou muito cobrado pela comunidade sobre esta construção que já teve prédio edificado e nunca deveria ter sido destruída” disse Savi.O chefe interino do governo também acompanhou a pavimentação das ruas Luiz Fachin, Ernildo Jacks, Luiz Moraes, Francisco Albuquerque Montenegro e Arlindo Lawrens. “Pavimentação é qualidade de vida e de saúde para população”, ponderou.Na rua Loureiro da Silva, no bairro Bom Jesus, Marcelo Savi conversou com o morador Nelson Gross, que disse que mora na via há 40 anos e não imaginava ver obras de pavimentação acontecerem. “Prometeram e estão cumprindo com a promessa” frisou Savi. Na Secretaria de Saúde, Marcelo conversou com os servidores e com a secretária-adjunta Milena dos Santos, que informou ao prefeito em exercício sobre a campanha de doação de sangue que acontecerá em Canela dia 8 de dezembro, das 9h às 16h, para a qual os voluntários já estão todos cadastrados, e explicou para o vereador sobre a aquisição de medicamentos e compra de exames para população.

“A equipe da saúde tem dado o seu melhor para atender as demandas da nossa comunidade. É conversando com os profissionais que entendemos como o sistema funciona”, contou.Savi esteve na Farmácia Municipal e disse à responsável que fará uma indicação de emenda impositiva para custeio de equipamentos que ajudarão a agilizar o atendimento à comunidade.No Hospital de Caridade de Canela, o interventor Luiz Cláudio da Silva mostrou a Savi as obras e ampliações que estão sendo feitas na casa de saúde.

“Podemos ver as melhorias que o nosso hospital vem recebendo nestes seis meses de intervenção, e esse resultado é fruto de uma gestão comprometida e da ajuda da comunidade que vem sendo muito parceira”, disse o prefeito em exercício.Na Secretaria de Educação, o assunto foi a possível possibilidade de uma permuta de área para construção de um ginásio na Escola Barão do Rio Branco, demanda que ainda vem sendo tratada juridicamente. As competições esportivas também estiveram em pauta na conversa com Roberto Idalino e Alziro Daros, o Dilo, do Departamento de Esportes.A situação dos loteamentos irregulares e em fase de regularização foi o motivo da visita na Secretaria de Assistência Social. A responsável, Andresa da Conceição, a Mana, que assumiu novamente a gestão da pasta na terça-feira (24), e o adjunto Gilmar Ferreira explicaram a Savi o andamento de cada situação.No Turismo Savi foi recebido pelo adjunto Germano Jungles e pelo servidor Eduardo Idalino, que relataram ao prefeito em exercício as atividades da pasta.

Encerrando o expediente, Marcelo recebeu seus pais, sua esposa e seus filhos no gabinete para registrar este momento que, para Savi, vai ficar registrado para sempre em sua história política. “Foi um dia intenso e de uma experiência incrível, a qual agradeço de coração ao prefeito Constantino Orsolin pela oportunidade”.

”Fotos: Rita Souza