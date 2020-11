Novos Cursos e Parcerias no Polo Unisinos Canela

Continua depois da publicidade

O Polo da Unisinos/COOPEC está com inscrições abertas para o ingresso em 22 cursos de graduação. No Polo Canela, são ofertados somente os cursos totalmente EAD. Bacharelados em Administração, Ciências Contábeis, Relações Públicas e Sistemas de Informação, Licenciaturas em Pedagogia, História, Matemática, Letras e Filosofia e os Tecnólogos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Comércio Exterior, Gestão Ambiental Gestão Comercial, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão Financeira, Gestão da Produção Industrial, Gestão Pública, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública, Logística, Marketing, Processos Gerenciais e Sistemas para Internet.

Para o ingresso em qualquer um desses cursos, o candidato pode optar pela realização do vestibular online (prova de redação), utilizar a nota do ENEM ou realizar o processo como diplomado ou transferido. As inscrições já estão abertas e são gratuitas. Todos os novos alunos ingressantes também terão desconto de 30% nas mensalidades do primeiro semestre – 2021/1. Já os alunos diplomados que queiram realizar uma segunda graduação terão 25% de desconto em todo o curso.

O Polo da Unisinos/Canela também firmou importantes parcerias a fim de beneficiar os alunos com bolsas e descontos em mensalidade. Desenvolvemos convênio com os portais Educa Mais Brasil e Quero Bolsa que proporcionam descontos de até 20% nos cursos EAD e também com a ACIC – Associação Comercial e Industrial de Canela e a CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Gramado em que todos os funcionários e estagiários das empresas sócias ou conveniadas a estas duas entidades ganham desconto de 10% nos cursos da modalidade de Educação a Distância. Outro parceiro de destaque é o Grupo Laghetto que também vem agregando uma política de benefício aos seus quadros.

Maiores informações podem ser obtidas pelo unisinos.br/graduacao/, pelos fones da COOPEC: 54 32781204 e 54 32781514 ou diretamente pelo whatsapp: 54 996340121, com o Coordenador Alexandre Beeck.