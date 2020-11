Acidente com gaiola deixa um morto na zona rural de Canela

Continua depois da publicidade

O Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta das 17h40min deste domingo (29), para atender um acidente na estrada Tubiana, próximo à Fazenda do Ipê, zona rural de Canela.

O condutor havia perdido o controle do veículo e colidido contra uma pedra no barranco ao lado da via de chão batido.Três homens tripulavam a gaiola. Dois deles foram atendidos pelo SAMU e encaminhados ao HCC com ferimentos leves.

Geison Luiz Nascimento Leite, 33 anos, bateu forte a cabeça e morreu no local.O policiamento foi acionado para conduzir o restante da ocorrência.

Fotos: Filipe Rocha