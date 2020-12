Korvatunturi e Natal Branco são suspensos, cumprindo as normas de segurança do Estado

Korvatunturi e Natal Branco são suspensos, cumprindo as normas de segurança do...

Continua depois da publicidade

O Espetáculos Gramado informa que a estreia dos shows Korvatunturi e Natal Branco, programada para o dia 4 de dezembro, no Serra Park, em Gramado, está suspensa, respeitando os protocolos de segurança do governo do Estado e do município. Em breve, as novas datas e horários serão divulgados.

Essa medida se faz necessária para garantir a segurança de todos os envolvidos no projeto, como equipe de produção, artistas e demais colaboradores dos espetáculos, assim como a segurança do público. Estamos acompanhando todas as atualizações sobre o assunto junto aos órgãos responsáveis a fim de promover uma experiência segura para todos. Nosso principal objetivo sempre será a saúde de todos.

O projeto Espetáculos Gramado tem criação e direção artística da D’arte Multiarte com coprodução da NEP Entretenimento e da Opus Entretenimento.

Foto: Reprodução/Korvatunturi