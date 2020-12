Nestor Tissot vai à Brasília em busca de recursos para Gramado

Continua depois da publicidade

O prefeito eleito de Gramado, Nestor Tissot (Progressista), está em Brasília desde terça-feira (01) para reuniões nos Ministérios e garantir recursos para serem aplicados já no próximo ano. O prefeito participou de reuniões no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério da Educação, onde solicitou recursos para melhorar a qualidade de ensino no município, através da construção e ampliação de creches, escolas, equipamentos escolares, instrumentos musicais para as bandas marciais, além de qualificação para os professores.

Já na manhã desta quarta-feira (02), Nestor esteve reunido com secretário Nacional de Infraestrutura Turística, Vicente Alves de Oliveira para tratar sobre recursos para pavimentação asfáltica do interior da cidade. “O Secretário sinalizou grande possibilidades de recebermos recursos federais ainda em 2020 para pavimentação do interior de nossa cidade. Temos que ser ágeis na busca por recursos para Gramado.

Nossa futura administração está focada no desenvolvimento e bem-estar da nossa comunidade”, disse Nestor.

Ainda na tarde de hoje, Nestor cumprirá agenda no Ministério da Agricultura. Amanhã (03), o prefeito eleito terá reunião com o Senador Luiz Carlos Heinze (Progressistas/RS), para tratar da destinação de emendas impositivas. Nestor retorna à Gramado somente no final de semana.

Crédito: Divulgação