Projeto Aquarela é lançado nas escolas de Gramado e Trupe de Natal é atração

A Secretaria da Educação de Gramado com apoio da Gramadotur deu início na manhã desta segunda-feira (30) do Projeto Aquarela, um ônibus escolar adaptado e itinerante com o objetivo de levar vivências culturais e educativas à comunidade escolar. A abertura do Projeto aconteceu na Escola Maximiliano Hahn no Bairro Carniel com a presença da Secretária de Educação, Maria Gorete Rodrigues da Silva, e do Presidente da Gramadotur, Rafael Carniel de Almeida, além de alunos da instituição e participação do Maestro Joe Cardoso no violão e Matheus Tomazeli no vocal, e como atração especial, a Trupe de Natal.

A data do lançamento, dia 30, marcou o Dia Internacional das Cidades Educadoras. Gramado desde junho de 2020 é signatário da Associação Internacional das Cidades Educadoras, que está presente em mais de 500 cidades no mundo, em 22 cidades no Brasil e Gramado é a 10ª do Rio Grande do Sul. O ônibus Aquarela irá percorrer as comunidades escolares levando atividades lúdicas como jogos, brincadeiras, com a participação especial da Trupe de Natal. “O Projeto Aquarela tem como base ser um ônibus pedagógico servindo como complementação a aprendizagem a todas as escolas do município de Gramado”, disse a Secretária de Educação, Maria Gorete da Silva. Segundo a Secretária, “a atividade do Programa Aquarela é lúdica e artística com a participação da Trupe e atrativos musicais da Gramadotur”, disse. O Ônibus ficará um turno em cada escola da rede municipal, “com atividades e levando a alegria da Trupe de Natal”, complementa Gorete. Já o presidente da Gramadotur, Rafael Carniel de Almeida, disse que “a partir de 2020, Gramado firmou o compromisso de se tornar uma Cidade Educadora e isso envolve a todos nós. O ônibus Aquarela é uma das muitas materializações que acreditamos que surgirão desta iniciativa inovadora. A Gramadotur acredita na sinergia da educação, da cultura e do turismo como meio contínuo de aprendizagem e desenvolvimento humano, em todas as fases da vida”, afirmou o dirigente da Autarquia.

As escolas terão a liberdade de planejar atividades lúdicas com o ônibus decorado. Os alunos das Escolas de Educação Infantil municipais de Gramado receberão das professoras um mimo chamado de “kit afeto”, nesse caso será natalino e feito pelo corpo docente com o objetivo de acolher as crianças neste período atípico de pandemia.

Programação da semana:

Dia 02/12 – quarta-feira.

10 h e 16 h na EMEI Dr. Carlos Nelz e no EMEF Dr. Carlos Nelz.

Dia 03/12 – quinta-feira

10 h e 16 h na EMEI Delmar Dutra e EMEF Presidente Vargas.

Dia 04/12 – sexta-feira

10 h e 16 h na EMEF Henrique Bertolucci Sobrinho e EMEF Gentil Bonato.

Dia 07/12 – segunda-feira

10 h e 16 h na EMEI Jardim Encantado e EMEF Pedro Zuzolotto.

As ações com o ônibus Aquarela vão até o dia 15 de dezembro.

Fotos – Cleiton Thiele