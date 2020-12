UTI de Canela ainda não recebeu R$ 1 de recurso estadual

Continua depois da publicidade

Nesta semana, estive em uma coletiva de imprensa no Hospital de Canela, quando foram apresentados números dos quatro meses da UTI Covid.

A coletiva teve o objetivo de apresentar os números de pacientes, resultado dos atendimentos e anunciar a ampliação de cinco para 10 leitos, porém, outros números foram apresentados, como o custo de funcionamento da UTI.

Cada jornalista teve acesso a todos os números e, por óbvio, cada um tirou suas conclusões.

Após a publicação com a matéria sobre a UTI, que você pode ler aqui, me debrucei sobre a questão dos números, após principalmente ouvir, reiteradamente, declarações do governador Eduardo Leite sobre os recursos aplicados para ampliações de leitos Covid e UTIs no RS.

Bom, amigo leitor. Quando foi implantada a UTI em Canela, a projeção era de que a mesma custasse cerca de R$ 450 mil por mês, porém, com o aumento de casos o custo chegou a bater na casa dos R$ 550 mil por mês.

É necessário dizer que para habilitar a UTI, foi necessário comprar e instalar o tomógrafo e equipamento de raio-x.

Sabe quem bancou estes custos? Prefeitura e comunidade, através das doações.

Para montagem da UTI também foi gasto muito dinheiro, bancado pela Prefeitura e, novamente, doações da comunidade.

O governo federal doou respiradores e a Câmara de Vereadores destinou recursos.

Qual foi a colaboração, então, do Governo do Estado para a abertura dos leitos de UTI no Hospital de Caridade de Canela? Eu respondo, praticamente nenhuma.

Mas, como bem falou o interventor do HCC, Luiz Cláudio da Silva, “Hospital de Canela é o único do Brasil que conseguiu fazer uma UTI em dois meses. Os números falam por si. Temos profissionais de gabarito, os melhores do Estado. Estamos trabalhando para mudar a imagem do nosso hospital”.

Mas e o Estado? Bom, o estado faz a regulação de leitos, ou seja, se tiver leito sobrando, ele pode mandar pacientes de outras cidades para cá, como aliás, já aconteceu.

Agora, vamos aos custos: a UTI de Canela custa entre R$ 550mil e R$ 600mil por mês para se manter funcionando. Sabe quanto deste valor é custeado pelo Governo do Estado?

Nada, zero, absolutamente nada.

A UTI é custeada pela Prefeitura de Canela e pelo Governo Federal, algo em torno de 50% cada.

Eu não sei em outros municípios, qual o tamanho da participação do Governo do Estado, mas, fica claro, pelos números, que, aqui, nas redondezas da Rua Sete de Setembro, em Canela, o que chega, vindo do Governo do Estado, são as notícias de investimento na saúde e as medidas restritivas, nada mais.

P.S.: Chega também a cobrança de ICMS, IPVA…