Papai Noel de Canela chega de rapel em Brasília

O Papai Noel radical de Canela continua sua missão de levar a magia do 33° Sonho de Natal pelo Brasil. Depois de fazer rapel na Cascata do Caracol e no Bondinho Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, o Bom Velhinho fará sua chegada triunfal em Brasília. O Papai Noel desce fazendo rapel o prédio da Caixa Econômica Federal, no Distrito Federal, na terça-feira, dia 15.

O secretário de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches, destaca que a Caixa é um dos parceiros que viabilizaram a realização do 33° Sonho de Natal Canela. “Construímos muitas parcerias sólidas. Essa é nossa oportunidade de retribuir o carinho de um grande patrocinador, levando uma mensagem de esperança neste Natal”, afirma o secretário.

Segundo Sanches, a ação faz parte do projeto Descidas Itinerantes do Papai Noel. Nas edições anteriores do Sonho de Natal, ele descia da torre da Catedral de Pedra de Canela. Neste ano, as aparições deram espaço a chegadas triunfais em diferentes pontos icônicos do país por prevenção ao coronavírus. “Como não podemos descer o Papai Noel todas as noites da Catedral conforme a nossa tradição, estamos levando para pontos estratégicos do país, a fim de transmitir uma mensagem de paz e de esperança a todos os brasileiros neste momento tão difícil para a humanidade”, diz.

Além da descida em Brasília, a Secretaria de Turismo e Cultura de Canela está promovendo neste final de semana uma ativação do Sonho de Natal em Salvador, na Bahia. “Estamos participando do 7º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas Turísticas e Patrimônio Mundial”, acrescenta Sanches

O prefeito Constantino Orsolin destaca que as iniciativas contribuem para a divulgação do destino Canela. “Ações fantásticas que demonstram que a divulgação do destino Canela é uma prioridade do nosso governo. A palavra Canela é extremamente forte no país e no exterior. É o coroamento de uma proposta de governo que reergueu a marca Canela”, elogia o prefeito.

Foto: Eduardo Idalino