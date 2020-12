Corpo de Bombeiros realiza homenagem à Prefeitura Municipal de Gramado

Continua depois da publicidade

Na tarde desta quinta-feira (10) em sua sede, o Corpo de Bombeiros de Gramado realizou cerimônia em que agradeceu o apoio do poder público municipal à instituição. Do Poder Executivo, os homenageados foram o prefeito de Gramado, João Alfredo de Castilhos Bertolucci, Luiz Evandro Sá Quevedo, secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana, e Isabella Foliatti, supervisora da secretaria de Trânsito. Também foi homenageado o ex-secretário de Obras e Serviços Urbanos, Flávio Souza.

Os agradecimentos foram feitos pelo comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, tenente-coronel Julimar Fortes Pinheiro e o major Marcio Muller Batista, comandante da 2ª Companhia do 5º Batalhão de Bombeiro Militar. O comandante do 5º BBM justificou a homenagem pelo apoio da administração municipal à corporação desde 2017. O prefeito Fedoca agradeceu a homenagem e destacou ser um orgulho ter o reconhecimento de uma instituição como o Corpo de Bombeiros.

O quartel agradeceu as melhorias realizadas em 2019/2020, tais como: revitalização e adequação de espaços na estrutura e também, investimento de R$156 mil na aquisição de um furgão, que está em processo para o uso de uma viatura auto resgate. Sendo deste valor, R$96 mil em recursos oriundos do Funrebom (Fundo de reaparelhamento do Corpo de Bombeiros) e R$67 mil em recursos oriundos do poder legislativo. Além disso, com valores do Funrebom, foram adquiridas duas viaturas leves, no valor de R$126 mil, para realização de serviços administrativos e de vistorias na prevenção contra incêndios.

Fotos: Ilton Muller