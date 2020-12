O jeito contrário de fazer política e a centralização do poder no RS

O jeito contrário de fazer política e a centralização do poder no...

Com todo o orgulho de quem faz uma grande coisa (só que não), o Governo do Estado anunciou nesta quinta (10) a criação de uma central de agendamento de consultas médicas com especialistas.

A justificativa é agilizar e dar mais transparência às filas de espera. Mas como isso é possível centralizando um serviço? Ainda mais com a pesada máquina do Estado, que além de ser lerda pela burocracia, somando-se a falta de servidores, obedece a um calendário que é feito para não funcionar?

Tudo, praticamente tudo que é feito pelos gestores públicos têm como plano de fundo colher dividendos políticos e essa centralização das consultas não é diferente. Se sair a consulta, mérito para o governo do Estado.

Antes, estes louros ficavam com os municípios, caindo a glória pela marcação da consulta com o especialista sobre o prefeito, secretário de saúde ou até mesmo o funcionário que faz a marcação.

Não é por nada que Canela teve três candidatos a vereador com boa votação por pertencerem a estas áreas.

O poder público, em especial nosso Governo do Estado, se vende como uma nova política mas usa artifícios antigos para te enrolar e manter refém do sistema.

O jeito certo é descentralizar

Especialidades tem que ser oferecidas perto da residência do paciente e não em Porto Alegre. Nisso o Governo do Estado tem razão. Mas por que centralizar em PoA a fila?

O que precisa é incentivar clínicas e hospitais, referências em cada região a oferecer este tipo de serviço.

A receita do sucesso na prestação destes serviços é antiga e funciona, mas aí o Governo faz ao contrário, que é para não funcionar mesmo e você ficar devendo um favor ao político por uma coisa que o Estado tem o dever de te oferecer, de graça, com qualidade e agilidade.

Governo do Estado não cumpriu o combinado e manteve bandeira vermelha

Com mais uma semana de bandeira vermelha e restrições batendo a porta de nossa região, chega a notícia de que havia um acerto com o gabinete de crise do Governo do Estado, que analisa os recursos pedidos pelas macrorregiões do Distanciamento Controlado, que com a criação de novos leitos em Canela e Caxias, além de duas outras cidades da macrorregião, poderíamos voltar à bandeira laranja.

A parte dos municípios foi feita, mas o Governo do Estado não cumpriu o acordado, mantendo todos avermelhado.

Pelo jeito, manter o combinado e mudar as regras no meio do jogo é modus operandis do Governo Eduardo Leite.