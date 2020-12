Gramado trabalha para trazer Buco Maixla para o hospital Arcanjo São Miguel

Continua depois da publicidade

O vereador Volnei da Saúde (Progressistas), futuro secretário adjunto de Saúde esteve reunido hoje (14), na Sala da Democracia, com o futuro secretário de Saúde, Jeferson Moschen e também com os Drs. Thiago Calcagnotto, Leonardo Tonietto e Ana Bazzan Oaigen para iniciarem as tratativas no intuito de implantar em Gramado o serviço da Buco Maixla.

A intenção é conseguir um credenciamento SUS para atender a demanda da Região – Gramado, Nova Petrópolis, Picada Café e Linha Nova.

“Hoje a referência da Buco Maixla é Porto Alegre, via central de marcação, assim gerando uma lista de espera de meses ou até ano. Com esse credenciamento esses profissionais poderão atender urgência e emergência, acidente, trauma, realizar cirurgias de Buco Maixla, algumas biopsias, entre outros procedimentos cirúrgicos, que hoje o município não tem como atender. O intuito é facilitar a vida de nossa comunidade, ofertando esse novo procedimento através do SUS com toda a celeridade possível”, disse o vereador Volnei da Saúde.