Papai Noel recepciona primeiro voo da Azul Linhas Aéreas em Canela

Continua depois da publicidade

Canela deu mais um passo para o fortalecimento da sua principal atividade econômica, o turismo, na manhã desta segunda-feira (14).

A Azul Linhas Aéreas Regionais, por meio da subsidiária Azul Conecta, iniciou as operações do projeto “Verão Azul Conecta”, tendo Canela como um dos destinos. Como Canela está vivendo a magia do 33º Sonho de Natal, os nove passageiros e a tripulação do primeiro voo da Azul foram recepcionados pelo Papai Noel e pelo prefeito, Constantino Orsolin, e demais integrantes do Poder Executivo municipal.

Além de boas-vindas, o Bom Velhinho também entregou presentes com a marca Canela. “Neste período de Natal, o nosso anfitrião é o Papai Noel. Nada melhor do que ele receber pessoalmente os primeiros passageiros que pousaram em Canela para prestigiar nossa cidade e eventos”, ressalta o secretário de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches. “O fato do nosso aeroporto começar a receber voos da Azul e de outros lugares vem ao encontro do que Canela está buscando, que é cada vez mais se reinventar, se propagar, beneficiar turistas e a sua comunidade”, avalia Sanches.

Apesar do caráter temporário, a implantação de uma rota entre Porto Alegre e o município é considerada um marco histórico na aviação comercial. O voo inaugural trouxe da Capital para Canela, convidados, deputados estaduais e outras autoridades. Entre elas, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul, Rodrigo Lorenzoni. “É um momento especial na retomada da economia ter uma ligação aérea entre a Capital e um dos principais destinos turísticos do país. Nós não temos dúvida que isso irá fazer uma extraordinária diferença, destacando a Serra Gaúcha, como um lugar de turismo seguro e acessível neste momento, tanto como para o desenvolvimento econômico e social que se dá como consequência da atividade turística”, comentou Lorenzoni.

A rota entre Porto Alegre e Canela tem duração média de 20 minutos e será feita regularmente, três vezes ao dia (manhã, tarde e noite), com uma aeronave modelo Cessna Gran Caravan. As passagens para o trajeto podem ser adquiridas através do canal www.voeazul.com.br.

ROTA DEFINITIVA

Os voos do projeto “Verão Azul Conecta” serão realizados até 31 de janeiro de 2021 e também tem outros destinos de verão como Torres, no Litoral Gaúcho, Itanhaém e Ubatuba, em São Paulo, Paraty, Angra dos Reis e Búzios, no Rio de Janeiro, e Jericoacoara, no Ceará. No caso de Canela, eles ocorrerão em caráter experimental com possibilidade de tornarem-se definitivos. “É uma experiência que estamos fazendo na alta estação. Logicamente, havendo demanda, estamos prontos para estendermos os voos. Temos uma reunião com o governador para a assinatura da redução do ICMS para a aviação e tudo isso vai fazer com que a empresa reprograme as suas rotas e termos um crescimento considerável no Estado”, conta o assessor especial da presidência da Azul Linhas Aéreas Regionais, Ronaldo Veras. “Nós colocamos três voos por dia para Canela para sentirmos o mercado. O apoio que estamos recebendo é muito grande e isso faz com que a gente possa analisar a prorrogação dessa rota”, afirma o executivo.