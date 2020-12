Lançamento do projeto “Memórias de São Francisco de Paula”

Continua depois da publicidade

Livro e vídeos sobre patrimônio cultural serão conhecidos domingo, dia 20(domingo), às 19h, em evento on-line

A prefeitura de São Francisco de Paula apresenta neste domingo os resultados finais do projeto “Memórias de São Francisco de Paula”, trabalho de educação patrimonial realizado pelo município ao longo de 2020, com recursos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Pró-Cultura RS FAC – Fundo de Apoio à Cultura. O patrimônio cultural da cidade será o foco principal do evento on-line, que contou com a contribuição da comunidade. Os relatos de suas lembranças foram registrados nas “Rodas de Memórias” realizadas nos três bens patrimoniais considerados os mais representativos da comunidade.

A programação terá ainda o lançamento da versão on-line (e-book) do livro impresso sobre o projeto. Participam do evento o prefeito Marcos Aguzzolli, a secretária de Estado da Cultura Beatriz Araujo, e o secretário de Turismo, Cultura e Desporto, Rafael Castello Costa e a professora de história e doutoranda Cláudia Duarte.

Três mini documentários serão apresentados no lançamento do projeto Memória de São Francisco de Paula. A programação vai relembrar as imagens gravadas em Cazuza Ferreira, do Cine Serrano, lançado em 17 de agosto (Dia Estadual do Patrimônio), e revelar os episódios inéditos sobre o Hotel Cavalinho Branco e o lago São Bernardo e o Colégio José de Alencar. O livro ganhou como título o nome do projeto e reúne todo o conteúdo das memórias, além de textos de arquitetos, historiadores e um glossário para quem desejar saber mais sobre o patrimônio cultural. Também traz os primeiros registros do Inventário Cultural de São Francisco de Paula, levantamento realizado pelo município desde 2017, com a participação da comunidade e cooperação técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) que reúne mais de 70 bens edificados.

Durante o desenvolvimento do “Memórias de São Francisco de Paula” foi necessária a adequação às necessidades de cuidados durante este ano de restrições, em razão da pandemia. Duas de suas edições precisaram ser realizadas sem a presença do público, o que levou muita gente a participar de forma on-line, trazendo lembranças e memórias afetivas que ajudaram a valorizar um patrimônio que é de todos os gaúchos.Os convidados para os encontros presenciais visitaram os bens culturais, contaram suas histórias, relataram lembranças e representaram brilhantemente uma comunidade que deseja, cada vez mais, guardar e valorizar as “Memórias de São Francisco de Paula”.