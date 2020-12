Cursos da UCS não terão reajuste em 2021

Continua depois da publicidade

O contexto gerado pela pandemia de covid-19 sensibilizou a Universidade de Caxias do Sul, que já anunciou que não aplicará reajustes em 2021, incluindo os oito cursos de graduação oferecidos na UCS Hortênsias. A decisão é extensiva às opções de especialização e mestrado (Direito e Administração) do campus, além dos cursos na modalidade EaD – ainda com 50% de desconto na primeira mensalidade.

O reajuste zero vem ao encontro de outras vantagens de se estudar na UCS, como o desconto para estudantes seniores (com 55 anos de idade em diante). Nos cursos superiores de curta duração (tecnólogos), os novos acadêmicos terão 100% de abatimento na primeira mensalidade – no campus da Região das Hortênsias, para os cursos superiores Gastronomia, Gestão de Recursos Humanos, Hotelaria e Gestão em Marketing, todos de cura duração.

Já os bacharelados em Direito, Administração, Ciências Contábeis e Nutrição oferecem descontos para quem busca uma segunda graduação, transfere-se de outra instituição, e até quem indica um amigo ganha abatimento. É possível também aderir a financiamentos, e vários benefícios são estendidos aos níveis de pós-graduação (especialização e mestrado) e ao programa UCS Sênior.

Todos as especificações sobre os cursos e os benefícios podem ser acessados em ucs.br. No campus em Canela, informações diretas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone/WhatsApp: (54) 9 9941 8476.

Foto: Divulgação