Prefeito assina contrato para início das obras do novo quartel dos bombeiros

O prefeito Constantino Orsolin recebeu na quarta-feira (16), no Paço Municipal, o sargento Roger Martins e a soldado Jéssika Assmann, representantes do Corpo de Bombeiros de Canela, para assinar o contrato que autoriza o início das obras da primeira etapa do novo quartel da corporação. Também assinaram o documento a arquiteta do Departamento de Projetos da Prefeitura, Carina Boeira Rizzo – que será a fiscalizadora da obra, o engenheiro responsável técnico pelo projeto, Vinícius Flech e o engenheiro responsável pela execução da obra, Cesar Luis de Jesus.

A estimativa é de que as obras iniciem no próximo dia 4 de janeiro, tendo uma previsão de 150 dias para conclusão desta primeira etapa. “É um antigo sonho da nossa comunidade que está virando realidade. Uma cidade como Canela precisa ter um quartel modelo, a altura do nosso município. Estes profissionais são verdadeiros guerreiros, são heróis que salvam vidas e precisam ter um local de trabalho adequado para desempenharem suas funções”, avalia o prefeito Constantino Orsolin.

CONSTRUÇÃO POR ETAPAS

O custo desta primeira etapa está avaliado em R$ 530 mil e os recursos estão garantidos através do Funrebom – Fundo Municipal de Reaparelhamento dos Bombeiros, onde são depositados valores referentes às taxas cobradas decorrentes de fiscalizações, licenças e multas. Esta verba deve ser utilizada exclusivamente para serviços e produtos para a corporação.

A construção do novo quartel será dividida em quatro etapas: a primeira engloba fundação, estruturas e telhado; a segunda contempla paredes internas e externas, além das aberturas; a terceira envolve a instalação da parte hidrossanitária e pisos; enquanto a quarta etapa consiste na instalação elétrica e acabamentos. “A construção e a conclusão deste novo quartel é um compromisso firmado com a comunidade e a corporação”, finaliza o prefeito Constantino Orsolin.

Foto: Divulgação