Startup começa a operar em Canela e promete revolucionar mercado de alugueis

Desenvolvido por um grupo de gestores do mercado imobiliário, começou a operar neste mês o portal MyOffer, Startup gaúcha que promete revolucionar o modelo de negócios dos aluguéis por temporada. A proposta é simples e inverte a lógica de aplicativos já consolidados, como o AirBnb e o Booking: no MyOffer, em lugar às ofertas de imóveis com preço definido, o processo de aluguel inicia com o consumidor apontando quanto quer gastar, em sua estadia, para o período de tempo, região e demais filtros selecionados.

Ao selecionar imóveis que se enquadrem no perfil e faixa de valor procurados pelo cliente, o MyOffer enviará uma notificação aos proprietários de casas, apartamentos e pousadas cadastrados na plataforma, com os valores que os hóspedes pretendem pagar, otimizando o tempo entre procura e oferta. A ideia, que é maturada há mais de dois anos, inicia sua operação neste fim de semana com destinos cadastrados das cidades de Gramado e Canela.

Segundo o founder e CEO, Adrio Messias, atualmente menos de 5% dos turistas que visitam Gramado alugam por temporada, “Percebemos uma brusca queda de ocupação em imóveis por temporada e pousadas, faturamentos caindo a zero neste período de pandemia, e entendemos que não há melhor momento para apresentarmos esta solução. No modelo convencional que já existe, quando um proprietário baixa o valor do aluguel e publica este novo valor em uma plataforma de hospedagem, ele está mostrando isso para todos seus concorrentes, provocando uma queda de preços e deflagrando uma verdadeira guerra em busca dos hóspedes. No MyOffer, o aceite da oferta não é público para todos, o que possibilita o proprietário aceitar receber menos valor para um determinado hóspede ou um determinado período, de forma sigilosa.”, observa Messias.

De acordo com o CEO, o MyOffer não chega para baixar preços de imóveis, mas para garantir uma flexibilização do mercado e oportunizar negociações que sirvam e sejam positivas para proprietários e hóspedes. “É uma solução que vai reduzir a taxa de desocupação, aumentar os ganhos para os proprietários sobretudo nas baixas temporadas e estreitar negociações sigilosas, contemplando todos os elos da cadeia. Agora, o proprietário só ficará com seu imóvel vazio se quiser”, explica Messias. Conforme o CEO, o consumidor também sairá ganhando ao pagar um preço justo e dentro de suas possibilidades com a solução. “Com o MyOffer, o cliente define quanto quer pagar por sua estadia”, sublinha. Buscando agregar seu serviço ao mercado já consolidado do aluguel por temporada, a plataforma já conta com parceiros, como agentes de imóveis e imobiliárias que atuam no setor, disponibilizando o serviço para agilizar o dia a dia e gerar oportunidades para quem trabalha na área.

Como funciona o MyOffer:

– Os proprietários de casas, apartamentos e pousadas cadastram suas propriedades, apontando localização, características e o valor médio que estimam auferir com o aluguel do seu imóvel;

– O hóspede seleciona, na plataforma MyOffer, a cidade em que pretende se hospedar, o período, o número de pessoas e quanto pretende pagar pela sua diária;

– Ao cruzar os dados de propriedades disponíveis e o interesse do hóspede, a plataforma dispara uma notificação para o e-mail dos proprietários cujos imóveis se enquadram nos padrões estabelecidos pelo hóspede. A partir daí, todas as propriedades cadastradas no sistema MyOffer e que atendem a oferta, recebem notificação com os dados da proposta e o perfil do hóspede;

– Os anfitriões que aceitarem a oferta após analisarem o perfil do hóspede terão seu imóvel liberado para visualização e fechamento do negócio por parte do hóspede, de forma rápida e segura.

– Após fechado o negócio, o anfitrião receberá o valor da transação em sua conta bancária, na data do check-in, com desconto da taxa de 12%, sem precisar se preocupar com taxas de cartão e tarifas adicionais.

O modelo inovador do MyOffer, que inverte a lógica da negociação entre proprietários e hóspedes, deverá se expandir para outras cidades já nos próximos meses. A plataforma, disponível no site www.myoffer.com.br, é totalmente responsiva e pode ser acessada em computadores, notebooks, tablets e smartphones.