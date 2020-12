Gramadozoo trata filhotes de gambá órfãos

Continua depois da publicidade

O Gramadozoo está tratando oito filhotes de gambá órfãos. Os animais foram resgatados no interior de Gramado e encaminhados ao parque pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Os filhotes estão recebendo cuidados especiais no hospital veterinário do Gramadozoo e devem ser reintroduzidos na natureza.

Conforme a bióloga Tatiane Nunes, responsável técnica do Gramadozoo, gambás são animais de hábitos noturnos. “Neste período do ano, é comum encontrar muitos gambás vítimas de atropelamento. É um período em que eles fazem muitos deslocamentos. No entanto, as mães acabam vindo a óbito e os filhotes ficam órfãos”, lamenta.

A bióloga explica que os gambás são marsupiais. “A fêmea carrega os filhotes na bolsa marsúpio, como ocorre com os cangurus. São vários que ficam dentro da bolsa. Quando a mãe acaba sendo vítima fatal de atropelamento, por exemplo, os filhotes saem da bolsa. É comum encontrar fêmeas mortas e os filhotes no chão ao redor da mãe. Tentamos salvar todos que recebemos, mas nem todos alcançam a idade adulta. Alguns chegam muito pequenos”, revela.

Tatiane destaca, no entanto, a importância da espécie para o ecossistema. “Todo animal tem uma função. No caso dos gambás, eles comem pequenos animais e frutos. Além de dispersores de sementes, se alimentam de répteis, incluindo serpentes, de carrapatos e de escorpiões. Fazem o controle desses animais. Infelizmente, muita gente tem preconceito contra a espécie e acaba até atropelando propositalmente”, conscientiza.