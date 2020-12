Gabinete da futura primeira-dama realiza reunião técnica com o Sebrae

Continua depois da publicidade

Com o objetivo de estreitar relações com o Sebrae, qualificar a mão-de-obra e aproximar os empreendedores, além de fortalecer a parceria entre a entidade e o município, a futura primeira-dama de Gramado, Jandira Tissot juntamente com o futuro secretário de Inovação de Desenvolvimento Econômico, Dr. Ubiratã, realizou na tarde desta segunda-feira (21), uma reunião com representantes do Sebrae. O prefeito eleito Nestor Tissot participou do encontro.

Para Jandira Tissot, a capacitação técnica de micro e pequenos empresários será o norte de ações do Gabinete da Primeira-Dama. “A pandemia nos obrigou a reinvenção, com isso muitas pessoas que perderam seus empregos tiveram que optar no empreendedorismo para superar as adversidades impostas pela crise, e, é justamente para essas pessoas que queremos buscar parcerias entre a Prefeitura de Gramado e o Sebrae. Qualificação e desenvolvimento técnico irão nortear nossas ações”, explicou a futura primeira-dama.

Segundo o Analista de Articulação do Sebrae, Paulo Wichmann a parceria entre a entidade e a Prefeitura fortalece ainda mais a marca Gramado. “Existem muitos desafios pela frente e isso nos motiva. Gramado tem um grande diferencial que é o nome. O produto tem sinônimo de qualidade e renome, quando citamos que o item é produzido por Gramado acaba ganhando destaque no mercado regional e nacional”, destaca Paulo.

Participaram ainda da reunião a futura Coordenadora do Gabinete da Primeira-Dama de Gramado, Viviane Cardoso, o Coordenador Regional Serra Gaúcha do Sebrae, Tiago Mignoni e a Analista de Relacionamento com o cliente do Sebrae, Sheila da Rosa.

Crédito: Divulgação