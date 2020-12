UCS Hortênsias acompanha crescente busca por cursos de EaD

Continua depois da publicidade

A Universidade de Caxias do Sul acompanha a tendência de estudantes de ensino superior em buscar cada vez mais a educação a distância (EaD). Conforme dados do Censo da Educação Superior de 2019, divulgado no final de outubro último pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), quatro de dez calouros têm optado por essa modalidade.

“Nós reconhecemos esse crescimento. É uma tendência que se fortalece nesta pandemia e que se consolidará ainda mais quando tudo voltar à normalidade”, aponta a diretora da UCS Hortênsias, professora Margarete Lucca, com base nos dados. Em 2009, as matrículas em EaD representavam 16,1% do total de acadêmicos no país; ano passado, chegaram a 43,8%.

Por conta da migração de acadêmicos à modalidade EaD, a UCS ampliou o leque de opções. Hoje, são quase 30 cursos superiores disponibilizados, com informações detalhadas no site ucs.br . Há oferta em várias áreas do conhecimento, como Serviço Social, Marketing, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, entre outros cursos. Alguns são semipresenciais por força dos componentes curriculares, como no caso de Educação Física e Engenharia de Produção.

Para contribuir nesta época de retomada das atividades, a Universidade oferece vários descontos. De início, 50% de primeira mensalidade, e quem é bolsista acumula o benefício a partir da segunda mensalidade. Outras formas de como ingresso – Enem, por transferências; busca por segunda graduação e para já formados pela UCS – garantem abatimentos exclusivos pelo menos mais 20% de bolsa.

Todas as opções em EaD podem ser cursadas por estudantes abrangidos pelo campus da Região das Hortênsias, onde também é possível conseguir mais informações pelo e-mail [email protected] e pelo telefone/WhatsApp (54) 9 9941 8476.

Segundo levantamento do Sindicato de Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior (Semesp) neste mês de dezembro, após a conclusão do ensino superior, os egressos têm aumento de cerca de 182% na renda mensal, considerando os que já atuavam na área durante a graduação.