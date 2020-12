Reforma no Ginásio da Dutra é finalizada

Continua depois da publicidade

O prefeito Fedoca Bertolucci, junto do secretário municipal de Esporte e Lazer, Jacó Schaumloeffel, esteve presente no ato de entrega do ginásio do bairro Dutra, após o término das reformas no local.

As obras, que haviam iniciado no mês de abril deste ano, envolveram a troca de todo o piso da quadra, melhorias no contrapiso e impermeabilização, além de modificações nos banheiros, vestiários e iluminação. As redes foram reformadas e reutilizadas. Também foi realizada a drenagem externa, evitando assim que entre água da chuva para dentro do ginásio.

O investimento realizado foi de R$ 387.579,16 reais. No momento a secretaria ainda trabalha na finalização do PPCI, visto que a empresa responsável não possuía a matéria-prima necessária, sendo fornecida apenas no início de 2021. Novos trabalhos no ginásio deverão ser feitos, como a colocação de grades na copa/lancheria.

A reforma do Ginásio era um anseio antigo da comunidade, que inclusive auxiliou na obra com a colocação do piso externo da quadra. Maria Cristina Sartori, moradora do bairro Dutra e representante da Associação de Moradores relata a satisfação em ver a obra concluída. “Agradecemos pelo interesse e vontade de fazer o melhor pelos bairros. O espaço ficou ótimo e trará segurança para os moradores praticarem os esportes”, relata.

“Era um ginásio que já necessitava de reformas, tanto na quadra, quanto nos banheiros, vestiários e cozinha. Trabalhamos para atender essa demanda, já que a importância desse local para a comunidade não é apenas na área esportiva, mas também para eventos comunitários, visto que é um espaço administrado pela Associação de Moradores”, comenta o secretário Jacó.

Para o prefeito, o anseio agora é que o bairro usufrua. “Esperamos ter cessado ou ter acabado com a sucessão de problemas vividos pela comunidade em relação ao seu ginásio. Resolvemos reiniciar os trabalhos desde a estrutura até a instalação de lâmpadas LED para que ele correspondesse às expectativas dos nossos moradores do bairro Dutra. Espero que fiquem muito felizes com o resultado e aproveitem o ginásio”, afirma Fedoca.

Foto: Carlos Borges