1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas recebe 14 novos policiais militares

Na tarde de terça-feira (05), 14 novos Policiais Militares, recém-formados, se apresentaram no 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT), prontos para iniciar os trabalhos no policiamento ostensivo.

Os novos Brigadianos, formados no final de dezembro de 2020, foram recebidos pelo comandante do 1º BPAT, Major André Lima da Silva, na sede do Batalhão em Gramado, que deu as boas-vindas e apresentou a Unidade para o efetivo recém-chegado.

A distribuição foi realizada pelo comando da Corporação da Brigada Militar de forma estratégica, sendo que cada um dos servidores escolheu o município conforme sua classificação no curso de formação.

Os novos Policiais Militares foram destinados para:

Gramado: 2

Canela: 1

Igrejinha: 1

Três Coroas: 2

Nova Petrópolis: 4

Picada Café: 1

Cambará do Sul: 1

Jaquirana: 2