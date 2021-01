Gramado – Membros de comissões e líderes de bancadas são indicados na primeira sessão de 2021

Continua depois da publicidade

A primeira sessão ordinária do ano de 2021, na Câmara Municipal de Vereadores de Gramado, apresentou os novos integrantes das Comissões Permanentes. O encontro foi promovido na noite desta segunda-feira (04), no Plenário Julio Floriano Petersen.

Também foram empossados dois vereadores suplentes: Neri da Farmácia (Progressistas), que assume no lugar de Rafael Ronsoni (Progressistas); e Marcos Lovato (Progressistas), que atuará no cargo de Volnei da Saúde (Progressistas).

A vereadora Rosi Ecker Schmitt (Progressistas) será a líder de governo na Câmara Municipal de Vereadores.

Comissão de Legislação e Redação Final

Será integrada em 2021 pelos parlamentares Celso Fioreze (PSDB), Marcos Lovato (Progressistas) e Rodrigo Paim (MDB). Compete a esta Comissão a análise de questões legais, examinando e emitindo pareceres de constitucionalidade, legalidade e regimentalidade dos projetos.

Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas

Será integrada em 2021 pelos vereadores Celso Fioreze (PSDB), Ike Koetz (Progressistas) e Marcos Lovato (Progressistas). Compete a esta Comissão analisar as áreas de orçamento, finança e de contas públicas do município.

Comissão de Infraestrutura, Turismo, Desenvolvimento e Bem-Estar Social

Será integrada em 2021 pelos vereadores Neri da Farmácia (Progressistas), Renan Sartori (MDB) e Rosi Ecker Schmitt (Progressistas). Compete a esta Comissão, também, promover encontros e reuniões com entidades, Executivo, grupos sociais, a fim de sanar dúvidas referentes a estes temas.

Líderes de bancadas

A sessão desta segunda-feira marcou, ainda, a indicação dos líderes de bancada de cada partido político que integra o Poder Legislativo de Gramado.

Líder do MDB: vereador Cícero Altreiter

Líder do Progressistas: vereador Ike Koetz

Líder do PSDB: vereador Celso Fioreze

Líder do PT: vereador Professor Daniel

Ouvidor

O cargo de ouvidor será ocupado, neste ano, pela vereadora Rosi Ecker Schmitt (Progressistas).



Mesa Diretora

Integrada por quatro parlamentares, a Mesa Diretora foi eleita e empossada no dia 1º de janeiro de 2021, no Teatro Elisabeth Rosenfeld. O grupo que deve liderar o Legislativo neste ano é composto pelos vereadores: presidente Professor Daniel (PT), vice-presidente Renan Sartori (MDB), 1º secretário Celso Fioreze (PSDB) e 2º secretário Ike Koetz (Progressistas).