Christmas in Concert e O Som do Vento encerram o 33º Sonho de Natal Canela

Continua depois da publicidade

O 33º Sonho de Natal de Canela encerra neste final de semana com os consagrados espetáculos Christmas in Concert e O Som do Vento. Em formato digital, serão as últimas atrações da festividade.

Como forma de evitar aglomerações e o avanço da pandemia, a programação artística foi readaptada para a internet. Desde o início do evento, em 22 de outubro de 2020, foram realizadas mais de 150 transmissões atingindo mais de 4,6 milhões de visualizações nas redes sociais.

No sábado, dia 9, o público poderá conferir mais uma edição do musical Christmas in Concert e, no domingo, dia 10, O Som do Vento encerra a programação. Ambos os shows irão ao ar a partir das 20h30min e poderão ser assistidos por meio dos canais digitais @canelapaixaonatural no Youtube e Facebook. “Christmas In Concert e O Som do Vento são dois espetáculos que contribuem muito com a qualidade artística e musical do Sonho. Nos últimos anos, podemos comprovar a empatia do público pelas atrações. Os dois espetáculos encerrando o Sonho de Natal, mesmo que de forma virtual, é um reconhecimento ao importante trabalho desenvolvido por artistas locais”, avalia o diretor artístico da 33° Sonho de Natal, Elias da Rosa.

Musical Readaptado

O Christmas in Concert integra a programação do evento desde 2013 e, neste ano, por conta da prevenção ao coronavírus, sofreu alterações e foi elaborado especialmente para ser transmitido em formato virtual. “Montamos um novo show em formato de live, mais reduzido e intimista. Não teremos o nosso ballet, mas o show traz uma grande riqueza de detalhes”, explica o diretor do espetáculo, Fernando Martinotto. O Christmas in Concert é um alegre musical com releituras de clássicos natalinos, que contam com arranjos e coreografias exclusivas para o 33° Sonho de Natal.

14_12_2019_32SonhodeNatal_Canela_RS – Christmas in Concert. Foto Rafael Cavalli/SerraPress

Mistura de ritmos

Já O Som do Vento, é um show instrumental apresentado por cinco músicos. O quinteto traz em seu repertório uma mistura de ritmos do folclore do Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. O espetáculo faz parte do Sonho há seis anos e a cada edição cativa o público com versões natalinas diferenciadas. “É um baita de um orgulho poder produzir esse show em Canela e também é muito legal ser um atrativo para o Sonho de Natal”, comenta o diretor-geral e guitarrista, Adriano Scheifler Pereira Dias. O grupo também é formado por Rodrigo Batista, Sérgio Severo, Mateus Perotto e Tiago Biazus.

Fotos: Rafael Cavalli/SerraPress/Arquivo