Brigada Militar inaugura novas instalações do quartel de Canela

Nesta quinta-feira (07), a Brigada Militar realizou a inauguração oficial da nova sede do quartel de Canela. O novo prédio, totalmente reformado já está sendo ocupado desde novembro, quando ficou pronto.

Com todos os cuidados e protocolos necessários, em razão do decreto Estadual nª 55675, de 23 de dezembro de 2020, que institui o sistema de distanciamento controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo corona vírus (covid-19), sendo inclusive suprimido alguns ritos como mesa das autoridades composta, apresentação da banda de música da Brigada Militar, ainda a tropa armada formada. Também antes do início da cerimônia foi realizada a limpeza e a sanitização das instalações de todo o quartel.

A oportunidade foi muito importante para que a Brigada Militar pudesse agradecer a todas as pessoas envolvidas por propiciarem a inauguração das novas instalações da Companhia de Policiamento Ostensivo de Canela, obra idealizada e concluída através do trabalho conjunto entre a comunidade e integrantes da corporação.

Foram investidos aproximadamente R$ 500.000,00 oriundos de esforços da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Poder Judiciário e Empresários da cidade de Canela, valores estes captados e administrados pelo MOCOVI, além do suporte técnico de profissionais com o fim de adequadamente realizar as revitalizações necessárias.

As melhorias implementadas darão melhores condições de trabalho aos Policiais Militares que trabalham no município, bem como para aqueles que virão atuar em reforço ao policiamento nos eventos turísticos da cidade, como por exemplo, no consagrado “Sonho de Natal”. Por fim, este novo quartel possibilitará que as pessoas da comunidade que necessitarem se deslocar até a Brigada Militar para atender suas demandas, tenham um ambiente moderno e adequado para serem atendidas.