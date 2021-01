Contrariando expectativas, Canela e Gramado seguem em bandeira vermelha

Continua depois da publicidade

Das 21 regiões, apenas Ijuí e Santa Rosa ficaram na bandeira laranja

Havia a expectativa de que a Macrorregião da Serra, a qual pertencem Canela e Gramado, pudessem voltar à bandeira laranja, no mapa de ocupação de leitos do próprio Governo do Estado, era informado o percentual de 72% de ocupação das UTIs.

Mas, a divulgação do mapa preliminar não se confirmou, assim, a região, que não é classificada em laranja desde 23 de novembro, segue em bandeira vermelha.

O Rio Grande do Sul ficou quase todo na cor vermelha no mapa preliminar da 36ª rodada do modelo de Distanciamento Controlado. Dezenove das 21 regiões Covid estão com alto risco epidemiológico, o que representa 95,8% da população gaúcha sob alto risco de contaminação e, principalmente, esgotamento de leitos. Apenas duas regiões – Ijuí e Santa Rosa – ficaram na bandeira laranja.

Veja a classificação prévia da 36ª rodada em

https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br

Entre os indicadores levados em consideração na classificação de risco, o que mais chama a atenção é o número de leitos de UTI livres em relação aos ocupados por pacientes com Covid-19: todas as 21 regiões receberam bandeira preta. O dado demonstra que a tendência já observada desde o mês de novembro, de elevada quantidade de pacientes internados, se manteve neste início de ano.