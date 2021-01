Canela – Secretaria da Saúde e COE informam novo fluxo de atendimento de síndrome gripal

Continua depois da publicidade

Medidas são válidas a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de janeiro

A Secretaria de Saúde de Canela e o COE – Centro de Operações de Emergência realizarão mudanças no fluxo de coletas de RT-PCR (testes da Covid-19) com embasamento técnico na nota informativa 24 do COE Estadual, um documento orientador sobre organização interna das equipes de atendimento básico voltadas ao enfrentamento do coronavírus.

Visando descentralizar a procura por exames na Tenda junto ao HCC e aprimorar o rastreamento dos pacientes para evitar o agravamento do quadro, a partir da próxima segunda-feira (18), todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) vão executar o atendimento de pessoas que apresentarem sintomas de síndrome gripal.

As UBS’s passarão a ser responsáveis pelo atendimento médico, pelo fornecimento do Termo de Isolamento e pelo agendamento das coletas RT-PCR (testes). A entrega dos medicamentos durante a semana será na Farmácia Municipal, devendo ser feita por um familiar. Já no período noturno e aos finais de semana a entrega dos medicamentos ocorrerá no HCC. A secretária de Saúde de Canela, Patrícia Valle, ressalta que esta medida possibilitará um atendimento mais próximo para todos os canelenses. “Assim vamos acolher o paciente no seu bairro, próximo da sua casa”, avalia Patrícia. Já a enfermeira Magali Dell Valle Cavinato lembra que o tipo de teste que será oferecido nas UBS’s é reconhecido como ‘padrão ouro’. “Oferece uma maior confiabilidade nos resultados”, afirma Magali.

TENDA JUNTO AO HCC SEGUE REALIZANDO ATENDIMENTOS

A Tenda, estrutura anexa ao Hospital de Caridade de Canela (HCC) continuará aberta 24 horas prestando atendimento à população e aos visitantes. O espaço ficará destinado para receber pacientes com sintomas graves, urgências e para atendimentos no turno da noite e aos turistas.

A secretária Patrícia Valle lembra que além de beneficiar a população local a ampliação dos serviços para as UBS’s atende exigências do Ministério da Saúde. “Estamos recebendo recursos do governo federal que devem ser aplicados na atenção primária para o enfrentamento ao coronavírus. Neste momento de crise não podemos correr o risco de perder estes recursos vinculados”, analisa.

CUIDADOS COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual para todos os profissionais que vão atuar diretamente nas coletas de RT-PCR. Os ambientes das UBS’s também serão higienizados constantemente com álcool 70% nas superfícies e desinfetante adequado para limpeza do chão. “Os servidores são o nosso maior patrimônio e estamos cumprindo todos os protocolos para garantir a saúde de todos”, conclui a secretária Patrícia Valle.