Unisinos oferece mais de 300 bolsas integrais do Prouni neste semestre

A Unisinos está ofertando 327 vagas para alunos bolsistas via ProUni. Para concorrer as bolsas integrais, é necessário realizar a inscrição pelo site do Ministério da Educação, no período de 12 a 15 de janeiro, utilizando a nota obtida no Enem de 2019. Para quem não preenche os requisitos do Prouni, a universidade oferece outras possibilidades de bolsas e descontos que podem ser conferidas através do site unisinos.br/graduacao, na opção Bolsas e Incentivos.

As inscrições para o Vestibular de Verão da Unisinos já estão abertas e são gratuitas, podendo ser realizadas também no site da instituição. Por questões de segurança, devido à pandemia, a prova é realizada de forma online. A avaliação será feita através de uma prova de redação.