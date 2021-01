Canela – Dois homens são presos por tráfico de drogas; um menor foi apreendido

Continua depois da publicidade

Em 2021 já são 12 presos pelo crime

Na noite de quinta-feira (14), por volta das 22h50, a Brigada Militar de Canela recebeu informações de populares que na Rua João Goulart, Bairro Canelinha, estava forte a comercialização de drogas em um ponto de tráfico já conhecido das guarnições.

Os Policiais Militares foram ao endereço onde visualizaram quatro indivíduos em frente a casa. Ao perceberem a presença da viatura, um correu para os fundos e logo foi alcançado.

Em revista pessoal encontrado com o homem de 20 anos, antecedentes por tráficos, roubos e porte ilegal de arma de fogo, um invólucro contendo 30 pedras de crack e uma quantia em dinheiro.

Os outros abordados: um de 42 anos, com diversos antecedentes por furtos, estava com 12 pedras de Crack, ainda um menor de 17 anos, com quem foi encontrado dinheiro, sendo que esse ao perceber a chegada da guarnição tentou dispensou atrás de um sofá, que estava na porta da casa, um frasco contendo 16 pedras de crack.

Com o quarto envolvido de 19 anos foi encontrado dentro de sua carteira um invólucro com 5 pedras da substância. Ele admitiu que teria ido ao local e comprado as pedras dos outros três que estavam vendendo.

Os dois traficantes foram presos e encaminhados ao presídio de Canela. O menor foi apreendido e o usuário arrolado como testemunha.

Em 14 dias de 2021 a Brigada Militar já prendeu 12 indivíduos por tráfico de drogas no município de Canela. Em 2020 foram 75 prisões.

Foto: Reprodução/1º BPAT