Canela – Dois traficantes são presos e menores são apreendidos com grande quantidade de drogas e munições no bairro Santa Marta

Durante a tarde de domingo (17), a Brigada Militar de Canela foi informada que um veículo Palio Weekend, cor cinza, com quatro ocupantes teria escondido no fundo do terreno de uma casa, uma mochila com drogas, carregadores, e munições no Bairro Santa Marta, na Rua J. Maredial.

A guarnição da Força Tática foi ao endereço e localizou a mochila. Ali foi encontrada 300 gramas de cocaína, 107 gramas de crack, três carregadores de pistola calibre 9mm, 14 munição 9mm, 44 munição de calibre 12, 30 munição de calibre 38, 13 munições de calibre 32, uma munição calibre 45, e três balanças de precisão.

A guarnição da Força Tática e da BM de Canela seguiram nas buscas pelo suspeito, sendo que por volta das 18h30, o veículo foi visualizado e abordado dentro do bairro Santa Marta, na Rua Primeiro de Janeiro. Nele estavam quatro tripulantes, dois homens de 18 e 31 anos, este segundo com antecedentes por apropriação indébita e estelionato, e dois menores, uma adolescente de 15 anos, com antecedente por posse de entorpecente e um rapaz de 16 anos.

Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados ao sistema prisional. Os adolescentes infratores foram apreendidos e encaminhados a delegacia.

Importante destacar que a quantidade de droga apreendida, depois de fracionada para a venda renderia mais de 900 porções de cocaína e mais de 950 de crack.

Foto: Reprodução/1º BPAT