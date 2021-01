Turistur lança plataforma de negócios

Continua depois da publicidade

A Turistur, empresa com sede em Gramado e referência em turismo receptivo na Serra Gaúcha há 27 anos, anuncia o lançamento da sua plataforma própria de negócios focada no agente de viagens.

O Portal do Agente está no ar como inúmeras facilidades ao agente de viagens para a comercialização do destino Serra Gaúcha com o acesso direto ao portfólio de serviços da empresa. Através do portal, os agentes de viagens de todo o Brasil poderão comercializar todos os roteiros turísticos e opções de transporte que a Turistur oferece atualmente.

A plataforma é de fácil usabilidade oferecendo ao agente a agilidade e a segurança necessárias para todas as etapas da comercialização, desde a oferta dos serviços até o pagamento pelo cliente final, com o acompanhamento full time das vendas. Além disso, uma equipe de suporte estará à disposição dos agentes para auxiliar os profissionais no que for necessário durante a pré-venda e o pós-venda.

Outra vantagem importante é o comissionamento do agente de viagens. A comissão será dividida entre as vendas na agência e as vendas no destino feitas pela Turistur aos respectivos passageiros.

Durante estas quase três décadas de atuação a empresa incluiu em seu portfólio serviços de excelência e hoje possui a maior estrutura de atendimento ao turista do Rio Grande do Sul, com frota própria, equipe especializada e permanente de guias e motoristas. Também conta com atendimento personalizado 24 horas, além de postos de atendimento em Gramado e no Fraport Airport Porto Alegre.

A Turistur também está com um aplicativo próprio totalmente integrado ao seu sistema, o que permite aos passageiros o acesso em tempo real às programações e comunicados, além da possibilidade de compras.

“Através do Portal do Agente a Turistur inaugura uma nova frente no B2B. Estamos ampliando o relacionamento direto com os agentes de viagens de todo o Brasil e aumentando a abrangência dos nossos serviços.” comemora a diretora comercial da empresa Fernanda Stürmer.

O gerente comercial da Turistur, Samuel Kist, destaca que este é um passo importante de consolidação e aproximação com os milhares de agentes de viagens que se relacionam com a empresa atualmente. “Estamos dando um grande salto nesta relação e apresentando um produto único e diferenciado para comercialização dos serviços da Turistur na Serra Gaúcha através dos nossos parceiros fiéis que são os agentes de viagens de todo o Brasil”, destaca Samuel.

Samuel Kist, Gerente Comercial da Turistur

Entre os produtos que a Turistur oferece para a comercialização via agente de viagens estão passeios, transfer, gastronomia, ingressos e centenas de produtos e destinos de toda Serra Gaúcha.

O acesso ao portal do agente se dá através do site www.turistur.tur.br com um cadastro rápido e totalmente descomplicado.

