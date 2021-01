Canela inicia imunização contra covid-19 nesta quarta-feira

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Saúde, informa à comunidade que a imunização contra a covid-19 iniciará oficialmente no município nesta quarta-feira, 20 de janeiro.

A primeira remessa de doses da CoronaVac foi encaminhada para Canela no final da manhã de hoje, saindo de Caxias do Sul, e deve chegar ao município ainda no início da tarde.

Conforme o Departamento de Vigilância Epidemiológica de Canela a vacinação começará pelos idosos que residem no Oásis Santa Ângela, em horário ainda a ser definido. Na sequência, o restante das doses deste primeiro lote será aplicada nos profissionais da saúde que atuam na linha de frente no enfrentamento do coronavírus.

Nesta primeira remessa de vacinas encaminhada pelo Governo do Estado Canela está recebendo 390 doses. No entanto, a secretária de Saúde de Canela, Patrícia Valle, afirma que o município segue em contato com representantes da Secretaria Estadual de Saúde negociando a vinda de mais doses. “Estamos monitorando todo processo e montando a logística para iniciar a vacinação amanhã”, afirma Patrícia.