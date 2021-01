Gramado se prepara para iniciar vacinação contra Covid-19

Continua depois da publicidade

Após a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberar neste domingo (17), o uso emergencial das vacinas Coronavac e da AztraZeneca, vários governadores e prefeitos iniciaram os preparativos para imunizar a população. Em Gramado, a expectativa é que a vacinação inicie ainda nesta semana, porém ainda é incerta a quantidade de doses que o município vai receber neste primeiro momento.

De acordo com o governador Eduardo Leite (PSDB), o Rio Grande do Sul recebeu na manhã desta segunda-feira (18), 341,8 mil doses da CoronaVac, importadas da China. Deste total, 311.680 doses vão ser para os grupos prioritários, ou seja, profissionais da saúde da linha de frente e idosos que vivem em instituições de longa permanência, e outras 30.120 à população indígena. A definição ocorreu com o auxílio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Ministério da Saúde.

O coordenador do Gabinete de Gestão de Crise para o enfrentamento da pandemia do coronavírus (Covid-19) e secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Dr. Ubiratã Oliveira revela que a expectativa é que Gramado receba inicialmente entre 500 a 600 doses. “Havia sido programada para o início da tarde uma reunião virtual entre os municípios que compreendem a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde para tratar sobre a distribuição das vacinas, porém ela foi cancelada e remarcada para amanhã no mesmo horário. Estamos ansiosos para iniciar a vacinação”, explica.

Dr. Ubiratã revela ainda que o município possui seringas e agulhas suficientes para iniciar a vacinação. “Estive reunido com o secretário da Saúde, Jeferson Moschen e com o secretário adjunto Volnei da Saúde, além da equipe da Vigilância Sanitária do Centro de Operações de Emergência (COE). Estamos preparados e alinhados com a equipe de vacinação para realizar esta primeira etapa in loco nos grupos supracitados”, reforça o coordenador.

Segundo o coordenador do Gabinete de Crise, as vacinas iniciais terão que ser necessárias para garantir as duas doses conforme orientação da Anvisa e do Ministério da Saúde. “Caso se concretize as nossas expectativas e Gramado receba 600 vacinas, apenas 300 pessoas serão imunizadas, pois as doses precisam ser suficientes para garantir a imunização completa. Basicamente neste primeiro momento serão vacinados apenas os profissionais da Saúde da linha de frente e os idosos”, revela Dr. Ubiratã Oliveira.

Pelo cronograma do governo federal e estadual, serão imunizados os profissionais que atuam diretamente no combate ao coronavírus no Hospital Arcanjo São Miguel (Emergência), entre médicos das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) (Covid e Geral), equipes de enfermagem, higienizadores, nutricionistas, copeiras, fisioterapeutas, funcionários do serviço de radioimagem, profissionais do laboratório de análises clínicas, socorristas do Samu, motoristas da ambulância da Secretaria de Saúde, funcionários da linha de frente do Pronto Atendimento da Unimed (médicos, enfermagem, higienizadores, copeiras, serviços de radioimagem, serviços de laboratório), além de idosos e funcionários das instituições de longa permanência de idosos.

Dr. Ubiratã lembra ainda, que não será necessário o grupo prioritário procurar os postos de Saúde para realizar a vacinação. “O atendimento será in loco, ou seja, a equipe da Secretaria da Saúde irá até os locais para fazer a imunização dos grupos prioritários. Importante a população manter a tranquilidade, pois a expectativa é que aos poucos a vacinação ocorra de forma gradual, e assim, todos serão vacinados. Mesmo aqueles que forem vacinados é necessário manter as regras de distanciamento, higiene e o uso de álcool gel”, esclarece.

Foto: Gov.RS/Divulgação