CONTUR HORTÊNSIAS se reúne para apoiar continuidade da Azul Conecta na Região

Uma iniciativa do CONTUR – Conselho de Turismo da Região das Hortênsias, que reúne entidades como ACIC, ABRASEL, ACINP, ACISF, APASG, CONVENTION, SINDILOJAS, SINDTUR e VISÃO e parceiros como SICREDI PIONEIRA RS e SEBRAE-RS com o apoio da Tri Táxi Aéreo esteve mobilizada na manhã desta terça-feira, dia 19, na Tri Táxi Aéreo no Aeroporto de Canela para recepcionar um dos voos da Azul Conecta que fazia o trajeto Porto Alegre-Canela. Eram 10 horas quando o voo da Azul pousou no Aeroporto de Canela sendo recepcionado por aplausos. A ação teve como objetivo fazer com que as entidades unam seus associados na Região das Hortênsias para manter os voos diários da empresa. A Azul tem confirmado os serviços no Aeroporto de Canela com o receptivo da Tri Táxi Aéreo até o dia 31 de janeiro de 2021. Esta aproximação com a Azul é de suma importância, visto que todo o trade turístico se beneficia com essa rapidez de deslocamento que está sendo proporcionada pelos voos. Adolfo Pascale, Gerente da Azul Viagem destino Serra Gaúcha, esteve presente no encontro e enfatizou a importância de que entidades empresariais estejam unidas na divulgação dos voos que estão ocorrendo pela Azul. Falando em nome da Região, o vice-prefeito de Canela, Gilberto Cezar, também destacou a enorme representatividade da Azul em fomento do turismo. “Temos que apoiar, toda Região só tem a crescer ainda mais no turismo”, disse o vice-prefeito.

Além das entidades ligadas ao CONTUR HORTÊNSIAS, estiveram prestigiando a ação os secretários de Turismo, Ângelo Sanches, de Canela, Rosa Helena Volk, de Gramado, Rafael Castello Costa de São Francisco de Paula, e Valmor Heckler, presidente CONTUR de Nova Petrópolis.

