Profissionais da saúde que estão na linha de frente são imunizados em Canela

Dando continuidade a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, Canela está realizando, nesta quinta (21), a imunização dos profissionais da saúde que atuam na linha de frente no enfrentamento ao coronavírus.

Estão recebendo doses da vacina médicos, enfermeiras e servidores que trabalham no Hospital de Caridade de Canela (HCC), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e na Secretaria Municipal de Saúde. “Estou muito feliz com este momento! Temos que agradecer a ciência por esta rápida evolução”, comentou a médica cardiologista, Tatiana Marlowe Cunha Brunini, que atende na Unidade Central.

Conforme o Departamento de Vigilância Epidemiológica de Canela, até esta sexta-feira (22) deve ser finalizada a aplicação das 390 doses que vieram para o município nesta primeira etapa da vacinação.

“Estamos em contato diário com a Secretaria Estadual de Saúde monitorando a logística de distribuição das vacinas e cobrando um número maior de doses para Canela na segunda remessa da campanha”, afirma a secretária de Saúde, Patrícia Valle.



LUVAS NÃO SÃO NECESSÁRIAS NA VACINAÇÃO

Conforme Informe Técnico do Ministério da Saúde para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, publicado no último dia 18, a utilização de luvas não é indicada na rotina de vacinação. Salvo situações específicas como: vacinadores com lesões abertas nas mãos ou raras situações que envolvam contato com fluídos corporais do paciente.

Fotos: Rafael Zimmermann