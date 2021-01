UCS Hortênsias com matrículas abertas em programa sênior

UCS Sênior proporciona atividades em diversas áreas para o público idoso buscar conhecimentos e compartilhar experiências

Não é novidade que a população brasileira está ficando mais velha. Até 2025, as projeções do IBGE tratam de 32 milhões de idosos em todo o país (em 2012, eram 21 milhões com mais de 60 anos). A mudança desse perfil implica não só em políticas públicas como abre opções para quem deseja estudar, compartilhar experiências e adquirir outras habilidades, incluindo as ligadas às tecnologias.

O aumento da qualidade de vida e a busca de novos paradigmas transformou a chamada terceira idade em relação aos nossos avós e bisavós de 30, 40 anos atrás. Hoje, os idosos acessam à internet, consomem outros produtos, trabalham mais e buscam qualificação e conhecimento.

Atenta a essas transformações sociais, a UCS Hortênsias oferta várias opções para esse público. Para quem dispõe das tardes, a opção é o Programa UCS Sênior, com oficinas ao público idoso em várias áreas. No campus em Canela, as opções de cursos são: Vida em Movimento, Fios e Tramas: Arte Têxtil, Fotografia Digital, Laboratório de Escrita Criativa, Linguagem e Cultura Inglesa, Tecnologias Digitais e Memória Afiada.

Devido aos protocolos em relação à covid-19, as aulas terão início em formato síncrono on-line, ou seja, com professores e estudantes ao vivo pela internet. À medida que a vacinação for oferecida ao público idoso, os encontros poderão voltar presencialmente.

As matrículas estarão abertas de 1º a 19 de fevereiro. Informações pelo e-mail [email protected], ou pelo telefone/WhatsApp (54) 9 9941.8476.

Já os chamados estudantes seniores (com 55 anos de idade em diante) têm benefícios na procura por algum curso de graduação, como o desconto de 25% nos cursos presencias. No campus da Região das Hortênsias, em Canela, os cursos aplicados nessa oferta são os bacharelados em Administração, Ciências Contábeis, Direito e Nutrição, além dos superiores de curta duração – Gestão em Recursos Humanos, Gestão em Marketing, Hotelaria e Gastronomia. Isso porque as pessoas de terceira idade trabalham mais e têm se mantido cada vez mais economicamente ativas.