Projeto Conexão do SEBRAE para empresas do setor moveleiro está com inscrições abertas

Investir em um projeto profissional vai muito além do ganho em qualidade. Sem dúvidas a economia também figura entre as principais justificativas, fazendo do projeto um excelente investimento. Esse é um dos conceitos do Salix Paisagismo. O escritório de Nova Petrópolis tem 11 anos de atuação no mercado de projetos de arquitetura e paisagismo para pequenas e grandes obras.

Maiquel Scher, arquiteto e proprietário da empresa, é um dos empresários que participou do Projeto Conexão – rede para alta performance, desenvolvido pelo Sebrae RS para micro e pequenas empresas do setor moveleiro e arquitetura da Serra gaúcha. “Um dos destaques do projeto é a atualização técnica na parte de gestão, marketing e comunicação, o que ajudou muito o escritório. Além disso, a troca de informações com colegas da área sempre pode resultar em novos negócios e parcerias“, destaca Scher.

Até o dia 12 fevereiro ainda é possível inscrever-se para o Conexão – rede para alta performance. São 30 vagas para marcenarias, com o objetivo de aprimorar as estratégias de gestão e liderança das empresas, 25 vagas para as indústrias moveleiras, com o objetivo de aprimorar os processos de produção e comerciais; e mais 15 vagas para empresas de arquitetura de negócios para desenvolver a área comercial. A Analista de Articulação de Projetos do Sebrae RS, Elisandra Fatima Bernardi, relata que já existem interessados e, portanto, é importante garantir logo a vaga através do link: https://bityli.com/WkkD5.

Quem já participou relata que o projeto trouxe muitos resultados para seus negócios principalmente pelo conhecimento de novas ferramentas de gestão, atualização e networking. “Participar do projeto é sempre muito bom e conhecemos outros fornecedores. As empresas se integram e ficam atualizadas com o que acontece no cenário nacional, além das consultorias em várias áreas como financeiro“, conta o sócio-proprietário da Farm Home Marcenaria, Mauro Marques. A empresa de móveis personalizados e decoração existe há 28 anos, em Gramado, com fábrica e loja, e é administrada pela segunda geração da família.

Os novos projetos do Conexão serão desenvolvidos ao longo de 2021, a partir da formação de grupos do mesmo segmento, para compartilhar informações e boas práticas. Serão realizadas consultorias e mentorias com profissionais de referência no mercado, além de ações de mercado, como visitas técnicas e imersões em feiras nacionais para incentivar a criação de estratégias de negócio, melhoria dos processos, acesso a mercados, design e inovação. As atividades têm métricas claras e objetivos específicos para cada item a ser desenvolvido nos negócios.

Bem recomendado

“O Sebrae foi fundamental para abrir novos caminhos e dar acesso a novas ferramentas de trabalho. Por exemplo, quando lançamos a linha infantil, o Sebrae nos ajudou muito com as informações sobre marketing digital“.

Simone Ancesk, sócia-proprietária da fábrica de laminados Movelbras, de Bento Gonçalves

“Fiquei muito empolgado com o programa. Entendo que as pequenas empresas devem ter um norte, uma assessoria e o Sebrae é esse apoio. O conhecimento que adquirimos foi muito importante para fortalecer a organização da empresa“.

Ercio Becker, fundador da Vivelle Móveis e Decorações, de Caxias do Sul

“A empresa é o que é hoje em função dos trabalhos com o Sebrae. Nossa melhoria de gestão e foco vieram com as consultorias e, por isto, somos muito fãs do Sebrae. O projeto foi um dos que mais nos auxiliaram na nossa jornada para qualificação“.

Dirceu Moschetta, segunda geração dos administradores da Esquadrias Moschetta, de Carlos Barbosa.