Gramado recebe 420 novas doses da vacina e continua imunização de profissionais da saúde

Chegou no início da tarde desta segunda-feira (25) à Gramado 420 doses da vacina desenvolvida pela universidade de Oxford, em parceria com a biofarmacêutica AztraZeneca. Até o momento, o município recebeu 950 doses da vacina contra a Covid-19 e já vacinou 402 pessoas. A estratégia, para aplicação do restante das doses da CoronaVac e da nova remessa de vacinas Oxford recebidas hoje, é continuar vacinando os profissionais que atuam na linha de frente de combate ao coronavírus.

De acordo com o último levantamento realizado pela Secretaria de Saúde do Estado, Gramado aplicou 76% das primeiras doses recebidas, sendo 375 profissionais da saúde, 43 moradores de instituições de longa permanência para idosos e 02 pessoas com deficiência. O secretário da Saúde, Jeferson Moschen, ressalta ainda que “novas estratégias estão sendo definidas para fazer a vacinação nos próximos dias, seguindo as orientações do Ministério da Saúde em relação ao grupo prioritário da primeira fase”.

A aplicação da vacina de Oxford prevê que a segunda dose pode ser administrada até 90 dias após a primeira dose, por isso, todas as doses serão utilizadas nessa segunda etapa da vacinação dos grupos prioritários da primeira fase da campanha. No momento da vacinação, o profissional de saúde recebe o cartão de vacinação que garante que a aplicação da segunda dose seja do mesmo laboratório da primeira e no prazo determinado.

De acordo com o secretário da Saúde esclarece que não é necessário o deslocamento das pessoas até as Salas de Vacinação e os postos de saúde. “Uma equipe da Secretaria de Saúde está indo até os locais de vacinação para realizar a imunização. Não há doses suficientes para vacinar toda a população, aos poucos o Governo Federal e Estadual disponibilizarão mais vacinas. É preciso manter a calma, pois estamos seguindo rigorosamente o guia instrutivo para operacionalização da campanha de imunização criado pelo Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul”, ressalta.