Referência em ações de acessibilidade, a Gramadotur apresenta Coral de Libras no Natal Luz

A Gramadotur está preparando mais uma atração para esta reta final do 35º Natal Luz de Gramado. Nesta quinta-feira (28), às 17 horas, na Vila de Natal, acontece a apresentação do Coral de Libras. Eles estarão se apresentando em parceria com a Trupe de Natal.

A Gramadotur tem sido referência com ações de acessibilidade no Natal Luz deste ano. Destaque para a tradução e Interpretação LIBRAS em cinco vídeos vinculados ao Natal Luz. Os Gestores de Qualidade da Semearhis em LIBRAS se responsabilizam por criar o sinal de LIBRAS próprio para o Natal Luz e também o sinal de LIBRAS para a Trupe de Natal, Gramadotur, e equipe da Gestão, totalizando dez sinais para a criação o sinal e colocar no glossário de registro de sinais Semearhis, respondendo um questionário encaminhado pela Semearhis. Também a Trupe de Natal, Papai Noel e Soldadinho tiveram aulas em Libras. Outra ação importante entre tantas outras foi um diagnóstico do site da Gramadotur para deixar acessível e disponibilizar os ícones da acessibilidade para identificação do que o evento é acessível. Placas em braile com as identificações e um mapa tátil para a vila onde é a casa do Papai Noel foram outras ações importantes.

Esta referência da Gramadotur em ações de acessibilidade tem servido de modelo para outras ações no País. As atrações do 35º Natal Luz são gratuitas e integram o projeto “Natal Luz Para Todos”.

O 35º Natal Luz de Gramado acontece até sábado, dia 30 de janeiro de 2021.

Mais informações: www.natalluzdegramado.com.br

Foto – Cleiton Thiele