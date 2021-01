35º Natal Luz entra em seus últimos dias

Continua depois da publicidade

Evento oferece diversas atrações gratuitas até sábado, 30 de janeiro

A 35ª edição do Natal Luz de Gramado chega ao seu final neste sábado, 30 de janeiro. O maior evento natalino do Brasil precisou se reinventar para acontecer em meio a uma inacreditável pandemia mundial. A programação foi devidamente adaptada para oferecer toda a segurança seguindo todos os protocolos de higiene e segurança. Sem os tradicionais espetáculos pagos, o evento se superou proporcionando inúmeras atrações gratuitas em diversos locais da cidade ao longo de seus 101 dias de duração.

Foi a maior edição do Natal Luz, considerado o principal evento de Gramado e com maior retorno para a economia da cidade e região. Segundo o presidente da Gramadotur, autarquia responsável pelo evento, Rafael Carniel de Almeida:“os dias que terminam com maior satisfação não são aqueles em que cruzamos os nossos braços: são aqueles em que temos tudo a fazer, e nós o fazemos. A economia, o emprego, a renda e a arrecadação de Gramado precisavam do Natal Luz. A saúde precisava ser financiada. Sem precedentes em uma pandemia, estávamos como dirigindo em um denso nevoeiro, com milhares de pessoas dependendo do nosso trabalho. A equipe de profissionais e o conselho da Gramadotur construíram as respostas com muita coragem, sensibilidade e responsabilidade, financeira, sanitária e social. Foi o Natal Luz mais acessível e inclusivo da história, conduzido pela equipe executiva mais jovem da história da Autarquia. O presidente do conselho de administração, Jorge Maldaner, qualificadíssimo, somou muito à nossa equipe; nossos diretores executivos, Diego Scariot e Leo Possani, nomes extremamente técnicos, junto com suas equipes, trabalharam com enorme comprometimento. A Gramadotur é exigida e julgada pela perfeição nos resultados de todas as suas ações. Tudo o que fizemos foi pensando em reconfortar a comunidade. O nosso pequeno time agiu de forma heroica e abnegada. Por fim, Gramado hoje se destaca em todo o continente americano pela sua recuperação turística, ainda que esteja longe da sua plena normalidade. Agradecemos a todos aqueles que, de diversas formas nos apoiaram e depositaram sua confiança no trabalho desse time verdadeiramente jovem, técnico e inovador.”

Vale lembrar que nestes últimos dias, o espírito natalino ainda pode ser conferido com temperatura amena e o menor movimento que caracterizam o período do ano. A dica é passear pela cidade e apreciar a decoração que naturalmente encanta turistas e comunidade e ganhou ainda mais relevância no evento. A ornamentação da cidade esteve novamente a cargo da diretora de decoração do Natal Luz, Cláudia Casagrande e recebeu atenção especial oferecendo o costumeiro bom gosto ao longo dos muitos caminhos de Gramado. Guirlandas, bolas de Natal, milhões de luzes, rotatórias mágicas e soldadinhos quebra-nozes são alguns dos elementos que podem ser conferidos e apreciados pelas ruas da cidade em meio aos pontos turísticos e estabelecimentos comerciais que encantam a todos.

Destaque para o Acendimento das luzes. Diariamente às 19h, as luzes da Cidade Mágica do Natal e os arcos da Av. das Hortênsias se acendem, buscando renovar os bons sentimentos do Natal e que, honrando o nome do maior evento natalino do Brasil, proporciona e celebra ao entardecer a chegada de noites encantadas que as luzes de Gramado iluminam, criando um novo cenário, cheio de esperança, amor e paz. A atração acontece na companhia do “Rotas e Notas”, literalmente um palco itinerante que percorre as principais ruas de Gramado levando música e arte a todos os corações que acreditam na magia natalina, também diariamente, às 19h. São cerca de 50 a 60 minutos entre o Expogramado e a Rótula das Bandeiras, passando pela Avenida Borges de Medeiros, a principal da cidade, e a Rua Coberta.

Vale lembrar ainda do “Passeio do Noel”, que acontece ainda sexta e sábado às 16 horas. O roteiro acompanha o Papai Noel com seu fiel amigo, o Soldadinho de Chumbo, a partir da Vila de Natal seguindo pela Avenida Borges de Medeiros até a rótula do Corpo de Bombeiros, retorna para a Vila em seu trenó acompanhado da Trupe de Natal.

A Vila de Natal, aliás, é o endereço da residência oficial do Papai Noel em Gramado e é um amplo e simpático espaço em meio à Praça das Etnias, onde são encontrados produtos artesanais com motivos natalinos, atendendo nos horários das 10h às 22h.

Vale lembrar ainda da Rua das Renas no centro de Gramado que apresenta as peças decoradas por artistas plásticos gramadenses conferindo um colorido especial e proporcionando uma exposição artística única, com iluminação especial durante a noite. Já o Tannenbaumfest é um concurso de decoração de pinheirinhos de Natal, um dos ícones do Natal, cuidadosamente espalhados na Avenida Borges de Medeiros, criando um cenário lindo e digno de toda a magia do Natal Luz. São 35 pinheiros, número alusivo ao número de edições do Natal Luz.

