Canela – Vice-prefeito cumpre agenda de compromissos em Porto Alegre

O vice-prefeito de Canela, Gilberto Cezar, acompanhado pela secretária de Assistência Social, Carmen Seibt, pelo secretário Adjunto da pasta, Artur Pacheco e pelo vereador Alfredo Schäffer, cumpriu uma agenda de compromissos na capital gaúcha na última sexta-feira (22).

Na oportunidade a comitiva canelense visitou os bancos sociais da FIERGS – Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de conhecer modelos de bancos de doações onde comunidade, empresários e entidades podem fazer doações de alimentos, roupas, materiais de construção, móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, além de livros e outros itens. “Estas doações são avaliadas pelos representantes da instituição e posteriormente são doadas para quem realmente precisa. Nestes bancos sociais, em parceria com o SESI, também são disponibilizados cursos como de culinária, corte e costura”, explica Gilberto Cezar, que recebeu uma honraria da FIERGS entregue pelo presidente do Banco de Alimentos, Paulo Rene.

CONTROLADOR DE VELOCIDADE NA RS-235

Na parte da tarde a equipe tratou sobre assuntos de interesse da comunidade canelense junto ao gabinete do deputado Federal Lucas Redecker, acompanhando e avaliando os pleitos que estão em andamento em Brasília. Além disso apresentaram novas demandas do município, em especial, a implantação de um controlador de velocidade na ERS-235 para oferecer mais segurança aos motoristas e pedestres. “A mudança está a nossa volta! Tudo é possível através de parcerias com a iniciativa privada, universidades, clubes de serviço e a população local”, avalia o vice-prefeito Gilberto Cezar.

Foto: Divulgação