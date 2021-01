Sebrae é parceiro do Programa Canela Cidade Empreendedora

Continua depois da publicidade

O secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Luciano Melo, recebeu representantes do Sebrae na última sexta-feira (22), no Paço Municipal, para tratar sobre uma parceria envolvendo o Programa Canela Cidade Empreendedora. Participaram da reunião a analista de relacionamento com o cliente do Sebrae, Sheila da Rosa, a gestora de políticas públicas do Sebrae, Clara Salgado, a diretora de departamento de ISS e Alvarás da Prefeitura, Vanessa Amaral e o diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico, David Keller.

Na ocasião, o secretário Luciano Melo apresentou o plano de trabalho do Programa Canela Cidade Empreendedora e ressaltou a importância do engajamento do Sebrae no CIDICA – Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela, que está em fase de implementação. “É uma instituição que tem muito a contribuir com o nosso projeto e com o desenvolvimento das empresas de Canela”, avalia Luciano.

Já a gestora de políticas públicas Clara Salgado lembrou que o Sebrae possui um programa semelhante a nível estadual, denominado ‘Cidade Empreendedora Sebrae’, e colocou a instituição a disposição para contribuir com capacitações no CIDICA. “Podemos desenvolver temas relacionados a lideranças, desburocratização, compras governamentais, educação empreendedora, entre outros tantos assuntos que são de interesse dos empresários”, afirma Clara.

