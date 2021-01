Skyglass Canela passa por manutenção preventiva

Continua depois da publicidade

A Skyglass Canela, maior plataforma estaiada de aço e vidro do mundo, passou por manutenção preventiva programada nesta quarta-feira (27). O procedimento faz parte do programa contínuo de segurança do atrativo. O parque reabre normalmente ao público nesta quinta-feira, dia 28, das 9h às 18h.

Cinco profissionais especializados em alpinismo industrial, utilizando a técnica de acesso com cordas, realizaram procedimentos de limpeza e lubrificação de componentes da estrutura metálica do mirante, que avança 35 metros sobre o Vale da Ferradura e fica a 360 metros do Rio Caí.

Além da passarela, o monotrilho de cadeiras suspensas também passou por manutenção. Batizado de Abusado, o atrativo proporciona a contemplação da natureza por debaixo da plataforma. O passeio dura aproximadamente três minutos. Até o momento, o brinquedo realizou mais de 3,5 mil giros. O diretor do parque, Fabrício Medeiros, destaca que a manutenção de todos os equipamentos será periódica.

TREINAMENTO AMBIENTAL

Em área de natureza exuberante, a Skyglass Canela tem como focos a preservação e a sustentabilidade. Nesta quarta-feira, os colaboradores do empreendimento receberam um treinamento ambiental. “O objetivo é prepará-los para responder a possíveis perguntas dos visitantes sobre a fauna, a flora e os recursos hídricos do parque e sobre a região onde ele está localizado”, explica a bióloga responsável pelo licenciamento ambiental da Skyglass, Marilin Gatelli.

Uma equipe multidisciplinar executa o monitoramento permanente dos animais e da vegetação no interior e no entorno do parque. Até o momento, cerca de 50 espécies da fauna foram registradas no acompanhamento que é realizado pelos biólogos. “São feitos levantamentos de fauna, plantio compensatório, gestão de resíduos, tratamento de efluentes entre outras ações de preservação ambiental”, comenta Marilin.

Foto: Rafael Cavalli