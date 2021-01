Gramado – Devido a chuva, barreira na Miguel Tissot desaba e obstrui a pista

Continua depois da publicidade

As chuvas que atingiram o município nesta quinta-feira (28), provocaram queda de barreira na rua Miguel Tissot, na Várzea Grande. Servidores da Secretaria de Obras, através da Subprefeitura da Várzea Grande foram acionados durante a noite de ontem para realizar a limpeza e obstrução da via. Uma nova vistoria no local será realizada nesta sexta-feira, a fim de garantir a segurança na trafegabilidade de veículos e pessoas no local.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Rafael Ronsoni foi necessária a utilização de maquinário pesado para remoção de uma pedra que invadiu a pista. “Fomos comunicados às 23 horas que havia ocorrido o deslizamento de terra e pedra, imediatamente a equipe foi acionada para a limpeza mesmo com a chuva. Sabemos da importância da via para os moradores que transitam entre o bairro Três Pinheiros e Várzea Grande”, explica.

Foto: Divulgação