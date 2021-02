D’arte Espaço Multicultural recebe oficina de acrobacia em dupla

Continua depois da publicidade

Nos dias 6 e 7 de fevereiro, a D’arte Espaço Multicultural, em Canela, recebe o curso intensivo de acrobacia em dupla ou portagem (termo técnico). A oficina será ministrada pelos acrobatas Pâmela Farias e Maiander Chagas, formados na Escola Nacional de Circo do Brasil.

O curso irá apresentar métodos educativos para quem já tem experiência na área, mas também para iniciantes que gostariam de experimentar essa modalidade e conhecer um pouco mais sobre portagem, que é a técnica de sustentação de um ou mais acrobatas.

Serão quatro horas de aula, das 14h às 18h, e o aluno pode escolher qual dia prefere fazer, sábado ou domingo. Não há restrição de idade. Informações e inscrições pelo telefone (21) 99931.7320.

Sobre os professores:

Mell Farias

Formada em técnicas circense em 2019 pela ENC- Escola Nacional de Circo do Brasil no Rio de Janeiro, tem 31 anos e 20 dedicados à arte. Tem experiência de dança como Jazz, Danças Urbanas, Contemporâneo e Estilo livre e mais de dez anos dedicados ao teatro, expressão corporal e circo. Experiente em festivais de dança e premiada em vários deles, foi coreógrafa e artista do elenco dos espetáculos do Grupo Tholl por sete anos.

Maiander Chagas

Integrante do Grupo Tholl por quatro anos, está há dois anos em formação na Escola Nacional de Circo. Já passou pelo Unicirco, de Marcos Frota, e foi do elenco do show The House of Dancing Water, na China.

