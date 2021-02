Citral é notificada pela Prefeitura após denúncias de usuários

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela, por meio do Departamento de Fiscalização, notificou no início da tarde desta terça-feira (2), a empresa Citral Transporte e Turismo S/A, após denúncias de usuários do transporte coletivo.

A reclamação diária é que os veículos que fazem a rota intermunicipal (Canela/Gramado), conhecido como circular, estão superlotados em horários de pico e falta veículos para atender a toda a demanda, já que a bandeira do Modelo de Distanciamento Controlado do Rio Grande do Sul é Laranja, para a região de Caxias do Sul, a qual Canela está incluída.

O gerente da Unidade da empresa em Canela, Antônio Almeida apresentou aos fiscais horários em que os veículos iniciam suas rotas e em alguns três ônibus partem de diferentes locais do itinerário do circular, citando como exemplo o horário das 7h, onde tem um veículo partindo do Saiqui, outra da Corsan, no Distrito Industrial e as 7h10, dois veículos da parada do Canelinha, todos em destino a Gramado.

O gerente também comentou sobre as medidas adotadas pela Citral com o intuito de preservar a saúde dos usuários do transporte público e também os colaboradores.

Conforme Almeida todos os veículos estão sendo higienizados com álcool gel após cada rota e os ônibus ainda possuem recipientes com o produto a disposição dos passageiros.

Usuários que registrarem em foto e ou vídeo, casos de aglomerações nos veículos de transporte coletivo, podem encaminhar ao Departamento de Fiscalização pelo fone (54) 9 91769498.